بنوك تبدأ إصدار بطاقة «جيون» للخصم المباشر للمتعاملين بداية نوفمبر

تبدأ بنوك عاملة بالدولة، اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، توفير بطاقة الخصم المباشر «جيون» لعملائها حسب الطلب وبشرط زيارة الفرع شخصياً حيث تتيح سحباً يومياً بحد أقصى 25 ألف درهم، ومشتريات من نقاط البيع بقيمة تصل إلى 30 ألف درهم يومياً.

وبحسب مستند رسمي أرسلته إدارات هذه البنوك داخلياً لموظفيها، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، جاء فيه تفصيلاً أنه «وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات المركزي سيتم البدء في إصدار بطاقة الخصم (جيون)، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر المقبل، حيث تعمل فرق من أقسام تكنولوجيا المعلومات على إنشاء هذا المنتج كونه خياراً لجميع فئات عملاء الخدمات المصرفية للأفراد».

وأضاف المستند أنه عند فتح حساب جارٍ أو توفير، سيتم إصدار بطاقة الخصم الاعتيادية، لكن يمكن في الوقت نفسه للعميل طلب بطاقة الخصم «جيون» أو في أي وقت لاحق بدلاً من البطاقة الاعتيادية، كما يمكن تقديم هذا الطلب فقط من قبل العميل شخصياً في أي من الفروع.

وأكد المستند أنه عند الإصدار يجب إبلاغ العميل، بوضوح، بنقاط عدة أبرزها أنه بغض النظر عن فئته سيحصل على بطاقة «جيون» حسب الطلب، كما سيتم إغلاق بطاقة الخصم الحالية، إن وجدت، عند إصدار بطاقة الخصم الجديدة «جيون».

وستكون للبطاقة القيود الآتية:

■ الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي 25 ألف درهم.

■ الحد الأقصى اليومي على معاملات نقاط البيع 30 ألف درهم.

■ ستعمل البطاقة فقط داخل الإمارات.

■لن تعمل البطاقة مع أجهزة الصراف الآلي والتجارة خارج دولة الإمارات، ومنها التجارة عبر الإنترنت.

■ ستكون جميع العمليات المتعلقة بالبطاقة (الحظر، رفع الحظر، الاستبدال) من خلال مراكز الاتصال فقط.

يشار إلى أن بطاقة «جيون» هي أول بطاقة خصم وطنية محلية في دولة الإمارات أصدرتها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة للمصرف المركزي بالتعاون مع بنوك محلية.

وتعمل هذه البطاقة بنظام دفع آمن وسلس ويمكن استخدامها في أجهزة الصراف الآلي والمتاجر ومواقع التجارة الإلكترونية داخل الإمارات.

وتعد هذه أول مرحلة من مراحل تنفيذ توجيهات المصرف المركزي التي أعلنها في التاسع من أكتوبر الجاري، حيث ذكر في بيان صحفي أنه استعرض في اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك مجريات تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» الهادفة إلى زيادة كفاءة المعاملات المالية. وستقدم المؤسسات المالية المرخصة بطاقة «جيون» لعملائها وفق فئات متنوعة من البطاقات هي: الخصم المباشر ومسبقة الدفع والائتمان وفق منظومة أحادية للاستخدام المحلي ومنظومة متعددة للمعاملات العالمية بالشراكة مع شبكات الدفع الدولية.

