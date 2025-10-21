دبي تجمع خبراء التأمين من 30 دولة

تستضيف دولة الإمارات يومي 28 و29 أكتوبر الجاري أعمال ملتقى التأمين الخليجي الـ20 بمشاركة أكثر من 250 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومديري شركات التأمين والمهن المرتبطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعديد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب اتحادات التأمين العربية والأفروآسيوية وشركات إعادة تأمين إقليمية ودولية.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين رئيس اتحاد التأمين الخليجي، خالد محمد البادي، إنه من المتوقع أن يكون الملتقى الذي يعقد في دبي واحداً من أنجح الملتقيات في هذه السلسلة، سواء من حيث الموضوعات بالغة الأهمية التي سيناقشها خاصة التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي والاستراتيجيات المطلوبة للتعامل مع هذه المستجدات، أو من حيث حجم مشاركات هذا العام ونوعية المتحدثين والخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيثرون النقاش بآرائهم وتوقعاتهم للمشهد خلال الفترة المقبلة واقتراحاتهم للحلول المطلوبة لمواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهها القطاع بدول المجلس.

ويسلط الملتقى بحضور أصحاب القرار والخبراء من 30 دولة الضوء على موضوع الكوارث الطبيعية وتقييم الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي وشركات التأمين والاتحاد الخليجي للتأمين لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، بما في ذلك التحسينات في تقييم المخاطر وتطوير منتجات تأمينية مصممة خصيصاً لمواجهة الكوارث والشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.