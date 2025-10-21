«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع «آي بي إم»

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تعزيز التعاون مع شركة «آي بي إم» في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

جاء ذلك خلال استقبال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من «آي بي إم»، برئاسة نائب الرئيس الأول ورئيس الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، آنا باولا دي خيسوس أسيس. وأكد الطاير خلال اللقاء، أن التعاون مع «آي بي إم» يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، وتبنّي أحدث حلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).