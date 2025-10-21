165.4 ألف غرفة فندقية في دبي بحلول 2030

توقعت شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، أن يرتفع حجم السوق الفندقية في دبي من 152.4 ألف غرفة إلى 165.4 ألف غرفة فندقية في عام 2030، وذلك بإضافة نحو 13 ألف غرفة جديدة متوقعة، مشيرة إلى أن دبي تُعد مركزاً رئيساً في قطاع الضيافة في دولة الإمارات، مدعومةً بأجندتها الاقتصادية «D33» وخطتها الحضرية 2040.

وأوضحت الشركة في تقرير، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه بالنسبة للمعروض المستقبلي، فإن 47% من الغرف الفندقية قيد الإنشاء في دبي فاخرة، و24% راقية.

وذكرت أن سوق المعاملات الفندقية في الإمارات دخلت مرحلة جديدة من النضج في عام 2025، لاسيما في دبي، حيث تحول تركيز المستثمرين من التوسع القائم على التطوير إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإعادة تنظيم الأصول، لافتة إلى أن هذا التطور يعكس مشهداً استثمارياً أكثر تطوراً، تشكلت ملامحه بفضل سنوات من النمو السريع ورأسمال مؤسسي متزايد.

كما توقعت «نايت فرانك» أن يصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في دولة الإمارات إلى 235 ألفاً و674 غرفة بحلول عام 2030، في ظل مواصلة القطاع تحقيق نمو قوي واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن مجموعة متزايدة من المستثمرين الإقليميين والدوليين ينجذبون إلى السوق الإماراتية التي تتميز بأساسيات نمو قوية.

وأفادت الشركة بأن قطاع الضيافة في الإمارات حقق أداءً قوياً آخر خلال العام المنتهي في أغسطس، حيث ارتفع كل من إيرادات الغرفة المتاحة ومتوسط السعر اليومي بنسبة 11.9% على أساس سنوي، فقد ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة في أبوظبي بنسبة 24% ونما متوسط السعر اليومي بنسبة 20.2% على أساس سنوي، فيما سجلت دبي، أكبر سوق للضيافة في الإمارات، نمواً في إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 10.1%، تلتها رأس الخيمة بفارق ضئيل بنسبة 10%، وارتفع متوسط الإشغال الفندقي في جميع أنحاء الإمارات بنسبة 4% خلال العام حتى أغسطس، ليصل إلى 78.5%.

وأكد تقرير «نايت فرانك»، أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات يشهد نمواً متواصلاً، حيث تُعد الأعداد القياسية للسياح الوافدين إلى مدن مثل دبي دليلاً على صعود الإمارة كواحدة من أكثر مدن العالم زيارة.

وبيّن أنه وانعكاساً لمكانة الإمارات كوجهة عالمية فاخرة، تُصنف 26% من بين 213 ألفاً و928 غرفة فندقية قائمة في الدولة ضمن فئة الفنادق الفاخرة، و21% ضمن فئة الفنادق الراقية.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الغرف في الإمارات إلى 217 ألفاً و853 غرفة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 3% عن عام 2024، فيما لاتزال المشروعات المستقبلية تركز على الشريحة الأعلى من السوق، حيث يشكل قطاع الفنادق الفاخرة 43% من المعروض القادم.

