«دوكاب» تستقبل وفداً من وزارة الصناعة لبحث مشروعاتها واستراتيجياتها المستقبلية

استقبلت مجموعة دوكاب، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير القطاع الصناعي الوطني تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، حيث تم استعراض خطط التطوير المستقبلية للشركة، وجهود الوزارة في تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية.

وضم الوفد كلاً من مدير إدارة السياسات والتشريعات الصناعية، ابتسام السعدي، ومدير إدارة برنامج المحتوى الوطني، محمد الفلاسي، ومدير إدارة المبادرات الصناعية الدولية، عبدالعزيز الطنيجي، ومدير قسم التخطيط والشراكات الاستراتيجية في مصرف الإمارات للتنمية، وفاء الكعبي، والمستشار الاقتصادي في الوزارة، صبري السعدي، ومدير مشاريع رئيس في إدارة التكنولوجيا المتقدمة بالوزارة، راية الضمور، حيث كان في استقبال الوفد، الرئيس التنفيذي لوحدة الكابلات في مجموعة «دوكاب»، تشارلز ميلاجي.

وقالت ابتسام السعدي: «دعماً لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، تأتي زيارتنا لمجموعة دوكاب في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع رواد القطاع الصناعي الوطني، والاطّلاع على خطط التطوير والتوسع والنمو والتنافسية».

تأتي هذه الزيارة أيضاً ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من الفرص الصناعية تحت مظلة (اصنع في الإمارات) وبرنامج المحتوى الوطني وبرنامج التحول التكنولوجي، وتعزيز مساهمتها في سلاسل التوريد المحلية والدولية، من خلال رفع كفاءة الإنتاج وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع المتقدم.

وأضافت: «تُعد دوكاب نموذجاً وطنياً متميزاً في دعم التصنيع المحلي ورفع كفاءة الإنتاج وتبني حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية المنتج الإماراتي إقليمياً وعالمياً، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً رائداً ومستداماً».

وقال تشارلز ميلاجي: «دوكاب شريك أساسي في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة في دولة الإمارات. نلتزم بدعم رؤية الدولة من خلال الابتكار وتبني أحدث الاستراتيجيات الصناعية وتقديم منتجات عالية الجودة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم تنويع مصادر الدخل. وتأتي هذه الزيارة لتجسد عمق الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وترسخ تعاوننا في تطوير قطاع صناعي متطور وقادر على المنافسة العالمية».

وأضاف: «إن حرص الوزارة على متابعة جهود التطوير يعكس توجهها الاستراتيجي، في حين تواصل دوكاب الاستثمار في رفع كفاءة الإنتاج، وتوسيع حضورها الصناعي، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يضمن استدامة النمو ودعماً لمكانة الإمارات وجهة صناعية رائدة».

واطلع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جولته الميدانية في منشآت الشركة، على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات المتقدمة المعتمدة في عمليات التصنيع، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة التي تطبقها دوكاب لتحقيق معايير الاستدامة والكفاءة.