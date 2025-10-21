دبي ترسّخ ريادتها عالمياً في قطاع فعاليات الأعمال

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لفعاليات الأعمال الكبرى، حيث تستعد المدينة لاستضافة مؤتمرات دولية تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم. ويشمل برنامج الفعاليات المتنوع قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات، والمؤتمر الآسيوي لطب الطوارئ، والمؤتمر العالمي لجراحة الأعصاب للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب 2025، بما يعزز الدور المتنامي لدبي كوجهة عالمية لتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات. وتبرز هذه الفعاليات قدرة دبي على استقطاب واستضافة مؤتمرات رفيعة المستوى تسهم في تحقق أثر مستدام على مستوى الصناعات والاقتصادات والمجتمعات حول العالم، وذلك بدعم من «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. ويتجاوز إجمالي الحضور في هذه الفعاليات 11 ألف مشارك، وهو ما يسهم في نمو اقتصاد المدينة القائم على المعرفة، ويتماشى في الوقت ذاته مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تجسّد استضافة دبي لفعاليات أعمال بارزة ومهمة خلال العام 2025، المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى، وتؤكد في الوقت ذاته قدرتها على تنظيم أحداث ذات أهمية وتأثير واسع. وستجمع هذه الفعاليات خبراء وصنّاع قرار وقادة في مجالاتهم من جميع أنحاء العالم للمساهمة في مناقشة التحديات ووضع التصورات لمستقبل قطاعاتهم. وأضاف: «بفضل ما تمتلكه دبي من بنية تحتية متقدمة، وشبكات عالمية، ومنظومة تعاون متميزة بين مختلف الجهات، تواصل المدينة ترسيخ مكانتها كوجهة قادرة على تحويل النقاشات المؤثرة إلى إرث مستدام».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال في «مدينة إكسبو دبي»، شولتو دوغلاس-هوم: «دبي هي ملتقى العالم، لما تمتاز به من سهولة وصول لا مثيل لها وإمكانات متقدمة لاستضافة الفعاليات، وهي رؤية تتجسد بالفعل في (مدينة إكسبو دبي)، حيث نسعد بالعمل مع شركائنا، من بينهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لاستضافة قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات».