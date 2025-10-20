إطلاق سيارة روكس ادامز من أبوظبي

شهدت العاصمة ابوظبي إطلاق شركة روكس موتور رسميا لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات روكس أدامز ROX ADAMAS في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسيرة العلامة التجارية العالمية وتجسّد عمق التعاون بين الصين والإمارات في تطوير جيل جديد من حلول التنقّل المتقدّمة.

وتم الكشف عن السيارة الجديدة في إطار التعاون بين مكتب ابوظبي للاستثمار وروكس تزامناً مع فتح مختبر Borouge–ROX المشترك للمواد المبتكرة للسيارات والذي يهدف إلى تسريع الابتكار والتطوير المشترك للمواد المتخصصة المستخدمة في سيارات روكس بما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد للابتكار وعاصمة عالمية لتطبيقات التنقل المدني المتقدمة والمستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة في مكتب أبوظبي للاستثمار محمد الكمالي، ان إطلاق السيارة الجديدة من أبوظبي يمثل خطوة استراتيجية تعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي كمركز للابتكار والصناعات المستقبلية كما تعد الشراكة بين ROX Motor وBorouge ضمن برنامج للسيارات التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار نموذجًا عمليًا لكيفية توظيف الابتكار العالمي في بناء منظومة متكاملة للابتكارات الصناعية والتجارية وتدعم التنقل المستدام وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتوطين مشيرا الى ان هذه المبادرة تؤكد التزام ابوظبي بتمكين الشركات العالمية وعقد شراكات استراتيجية تدعم رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة".

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor" جارفيس يان ان السيارة تمثل المرحلة التالية من استراتيجية الشركة الدولية والتزامها طويل الأمد تجاه أبوظبي كشريك في رسم مستقبل قطاع التنقل الفاخر في اطار التوافق مع الرؤية الصناعية لأبوظبي وأجندة الابتكار

ونوه الى ان السيارة الجديدة تقدم مزيجًا فريدًا يجمع بين القوة والدقة والأناقة حيث تلتقي الهندسة المتقدمة بالرفاهية لتمنح سائقها ثقة مطلقة وتحكما سلسًا ومتعة لا تضاهى على جميع الطرق والتضاريس كما تجسد السيارة الجديدة توجه أبوظبي الراسخ في الجمع بين الابداع الهندسي والابتكار لتقدم تجربة قيادة لا مثيل لها لمسافات طويلة على الطرق السريعة وثقة مطلقة فوق الرمال.

وأضاف خلال حفل الاطلاق ان السيارة الجديدة تتوفر بستة وسبعة مقاعد وهي مثالية للسفر العائلي والمغامرات الطويلة والراحة اليومية وتصل المركبة إلى مدى 235 كيلو بالكهرباء فقط ويبلغ مداها الإجمالي 1226 كيلومتر مع نظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 350 كيلوواط وعزم دوران 740 نيوتن متر مدعومًا بأوضاع قيادة مُحسّنة تشمل الطرق غير المعبدة والجبال والطين والثلج والرمال بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة على الطرق غير المعبدة ونظام التحكم في نزول التلال لتعزيز الثبات والسلامة وسهولة التشغيل كما يضمن نظام إدارة حرارة الصحراء المخصص أداءً وموثوقية ثابتين حتى في الظروف القاسية.

وقالت نائب الرئيس لشؤون العلاقات العامة في شركة "روكس" يان وانج لـ "الامارات اليوم" ان السيارة سافرت من الصين إلى الإمارات براً في رحلة استغرقت 81 يوماً قطعت خلالها أكثر من 25 ألف كيلومتر قبل ان تصل الى الامارات قادمة من الصين مروراً بـ 9 دول هي تركمانستان وأذربيجان وجوريا وتركيا والعراق والأردن، ومصر، والسعودية وقطر.

وأوضحت أنه تم اختيار الامارات بصفة خاصة لإطلاق السيارة الجديدة لعدة أسباب على راسها أن الإمارات تعد بوابة ومركزا رئيسيا للربط بين عدة قارات أبرزها أوروبا وآسيا، مما يما يدعم خطط الشركة للتوسع الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة فضلا عن تنامي انتشار السيارات الكهربائية في الإمارات بعكس دول أخرى كثيرة لا تزال غير مهيئة لانتشار السيارات الكهربائية فضلا عن سهولة شحن للسيارات الكهربائية على الطرقات نظرا لتوفر شبكة الشحن الكهربائي في أماكن مختلفة في الدولة.

وعلمت "الإمارات اليوم" من مصادرها أن الشركة الصينية ستعلن لاحقاً عن افتتاح مكتب لها في أبوظبي كما تدرس افتتاح مصنع لإنتاج السيارة في ابوظبي.