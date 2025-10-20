حملة «مليونير بنك المارية المحلي» تُقدّم أكثر من 7,000 جائزة

أعلن بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق حملة «مليونير بنك المارية المحلي»، وهي مبادرة ادخارية وطنية تهدف إلى تشجيع ثقافة الادخار لدى الأفراد والعائلات، وذلك تزامنًا مع اقتراب الذكرى الخامسة لتأسيس البنك في عام 2026.

وتُعد هذه الحملة واحدةً من أكبر حملات الادخار على مستوى الدولة، إذ تقدّم أكثر من 7,000 جائزة نقدية، من بينها 615 فائزًا شهريًا يحصل كلٌّ منهم على جوائز تصل إلى 10,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى ثلاث جوائز كبرى بقيمة 100,000 درهم لكل فائز ضمن السحوبات الخاصة.

وتُختتم الحملة بـ الجائزة الكبرى البالغة مليون درهم إماراتي، والتي سيتم الإعلان عنها ضمن احتفالات البنك بذكرى تأسيسه الخامسة في عام 2026.

وتُجرى جميع السحوبات الشهرية تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والمصداقية.

كما تهدف الحملة إلى تشجيع عملاء بنك المارية المحلي على جعل الادخار تجربةً مجزية ذات أثر حقيقي؛ إذ يُدرج تلقائيًا في السحب الشهري كل عميل يحتفظ بمتوسط رصيد شهري لا يقل عن 1,000 درهم إماراتي في حساب التوفير الخاص به.

كما يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 100 درهم من متوسط الرصيد الشهري، مما يعني أن زيادة الرصيد تعني فرصًا أكبر للفوز.

وفي هذا الإطار، تجسّد حملة «مليونير بنك المارية المحلي» التزام البنك الراسخ بتمكين المجتمع وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد والعائلات، إلى جانب دعم مبادرات الدولة الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي والابتكار في القطاع المصرفي الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال وسام فران، الرئيس التنفيذي للذكاء والابتكار لبنك المارية المحلي: "بينما نقترب من مرور خمس سنوات على خدمتنا لمجتمعنا، نُطلِق هذه الحملة تقديراً لعملائنا الذين شاركونا رؤيتنا منذ البداية. حملة «مليونير بنك المارية المحلي» ليست مجرد حملة ادخارية، بل هي دعوة لكل فرد ليؤمن بأن كل درهم يُدَّخر اليوم هو خطوة حقيقية نحو تحقيق أحلام الغد."



نبذة عن بنك المارية المحلي

يُعد بنك المارية المحلي أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدّم مجموعة شاملة من الحلول المالية المبتكرة للأفراد والعائلات والشركات.

ويركّز البنك على الابتكار وسهولة الوصول وتمكين العملاء، مواصلًا إعادة تعريف تجربة الخدمات المصرفية من خلال التكنولوجيا المتقدّمة ونهجه القائم على خدمة المجتمع وتمكين أفراده ماليًا.

