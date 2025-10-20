"طيران الإمارات" تُوضح: الرحلة EK9788 تشغّلها شركة Act Airlines بنظام التأجير التشغيلي
أكدت طيران الإمارات أن الرحلة "ئي كيه 9788" التي تعرضت لحادث بعد هبوطها في هونغ كونغ يوم 20 أكتوبر 2025، كانت طائرة شحن مستأجرة بنظام التأجير التشغيلي (wet lease) وتشغَّل من قبل شركة (ACT Airlines). الطائرة من طراز بوينغ 747-400 وتحمل التسجيل TC-ACF، وجميع أفراد طاقمها الأربعة بحالة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، ولم يكن على متن الطائرة أي شحنات.
وتعرب طيران الإمارات عن خالص تعازيها لأسر وزملاء موظفَي المطار اللذين فقدا حياتهما خلال الحادث، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم في التحقيق الجاري إذا اقتضت الحاجة.
وتؤكد طيران الإمارات أن شركة (ACT Airlines)، بصفتها المشغّل للطائرة، تتعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية وجميع الأطراف ذات الصلة في إطار التحقيق الجاري.
