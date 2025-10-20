غــرفة دبي العالمية تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في شرق أوروبا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أول مكتب تمثيلي لها في شرق أوروبا في العاصمة البولندية وارسو، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وبولندا.

وبحسب بيان صحافي صادر أمس، تم افتتاح المكتب بحضور سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، محمد أحمد الحربي، ووزير دولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية، مايكل جاروش، ومشاركة مسؤولين ورجال أعمال.

ويمثل المكتب الجديد خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات مبادرة «دبي غلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030، وتعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسّع شركات الإمارة في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «المكتب التمثيلي الجديد في وارسو يمثل محطة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دبي وبولندا ودعم توسع العلاقات الثنائية، إذ سيسهم في تطوير الروابط بين مجتمعات الأعمال وتحفيز تدفقات الاستثمار والتجارة البينية»، مؤكداً التزام «الغرف» بدعم الشركات البولندية في توسيع حضورها العالمي من خلال الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال.

ويأتي افتتاح المكتب في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين بولندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين خلال العام الماضي 7.2 مليارات درهم، بنمو 5% على أساس سنوي. وبلغ عدد الشركات البولندية النشطة المسجّلة في عضوية غرفة تجارة دبي، بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري، 453 شركة. وسيضطلع المكتب التمثيلي الجديد بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وبولندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال البولندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسين في القطاعين العام والخاص.