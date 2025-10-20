2.26 مليار درهم إيرادات متوقعة لسوق الأصول الافتراضية في الإمارات بحلول 2028

تشهد سوق الأصول الافتراضية طفرة هائلة في النمو والتحوّل في الإمارات، لا سيما في دبي، وتشير آخر تقديرات أبحاث السوق إلى أن إيرادات السوق ستبلغ نحو 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار) هذا العام.

ومن المتوقع أن تحافظ السوق على معدل نمو سنوي قوي يبلغ نحو 8% من عام 2024 إلى 2028، ووفقاً لمسار النمو، من المقدر أن تصل إيرادات السوق إلى 2.26 مليار درهم (617 مليون دولار) بحلول 2028، ما يؤكد تزايد القبول والاستخدام للأصول الافتراضية في الإمارات.

كما يشهد معدل اعتماد المستخدمين لتكنولوجيا الأصول الافتراضية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً. ومن المتوقع أن يزداد انتشار المستخدمين من 27% في عام 2024 إلى ما يقرب من 30% بحلول 2028.

في هذا السياق، أعلنت بت أويسس، المنصة المرخصة من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، أن شركتها الأم CoinDCX قد أبرمت اتفاقية تمويل مع شركة CoinBase ويخضع إتمام التمويل لموافقات الجهات التنظيمية والشروط الاعتيادية لإغلاق الصفقة. وبمجرد اكتماله ستبلغ قيمة CoinDCX السوقية 2.45 مليار دولار بعد التمويل.

يأتي هذا التمويل في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً متسارعاً يجعلها من أسرع الأسواق العالمية تطوراً في مجال الأصول الافتراضية. وتستثمر دول مثل الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تقنيات البلوك تشين والبنية التحتية الرقمية، ما يعكس دعماً مؤسسياً قوياً لنمو هذا القطاع على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في كوين بيس،

شان أغاروال، إن «الهند والشرق الأوسط من أكثر المناطق ديناميكية في تبنّي وابتكار العملات الرقمية. وهذه المناطق متحمسة لدعم النمو المستمر لشركة CoinDCX، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا في الأشهر المقبلة».

وقالت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بت أويسس، علا دودين: «هذا التطوّر سيدعم طموحنا لتمكين أكثر من مليون متداول في المنطقة بحلول عام 2026، ونبقى ملتزمين بتقديم أعلى معايير الامتثال والابتكار وتجربة العملاء».