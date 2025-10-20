حضور قوي للشركات الوطنية في «أبوظبي للأغذية»

تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في فعاليات الدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2025، الذي يُقام في مركز أدنيك أبوظبي من 21 إلى 23 أكتوبر، ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء. ويُقام الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الثانية تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتأتي هذه المشاركة بهدف دعم وتمكين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.