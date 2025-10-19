الإمارات تطالب بـ «جبهة موحدة» لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح

اختتمت دولة الإمارات مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث شكلت مشاركة الدولة محطة بارزة لدعم الحوار الدولي حول تمويل التنمية، واستقرار النظام المالي العالمي، ودفع الجهود الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن «مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التنسيق المالي الدولي، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، ودعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي».

وأضاف أن «دولة الإمارات تواصل أداء دورها شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، وإيجاد حلول واقعية للتحديات التنموية والاقتصادية الراهنة، وقد شكّلت الاجتماعات السنوية هذا العام منصة مهمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات حول التمويل المستدام والشمول المالي والتحول الأخضر».

وشارك الحسيني في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «imfc» الذي انعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ركزت المناقشات على السياسات العالمية لصندوق النقد الدولي، وناقش الأعضاء الأجندة والتطورات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق في مواجهتها.

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أشار الحسيني إلى أن التحولات السياسية الكبرى الأخيرة أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين، وكشفت عن مواطن ضعف جديدة في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الاقتصادات النامية والناشئة تظل الأكثر عرضة للتباطؤ الحاد مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وذكر أن مواجهة هذا المسار تتطلب جبهة موحدة تقوم على التعددية وتعزيز التعاون الدولي لاستعادة الثقة وإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي كمستشار موثوق ومنصة فاعلة للحوار العالمي في أوقات عدم اليقين.

وسلّط الحسيني، الضوء على ضرورة أن يظل الصندوق مؤسسة قائمة على الحصص وذات موارد كافية تراعي مصالح الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مشيراً إلى أهمية تنمية القدرات ودعم سياسات الدول التي تمر بمراحل انتقالية، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري.

وضمن أعمال الاجتماعات السنوية، شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين G20، حيث يعد هذا الاجتماع الختامي للمسار المالي لمجموعة الـ20 ضمن رئاسة جنوب إفريقيا لعام 2025.

وبحث الاجتماع قضايا تتعلق بإصلاح هيكل النظام المالي الدولي، والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وتعزيز تعاون مجموعة الـ20 مع قارة إفريقيا، ودور المجموعة في معالجة تحديات استدامة الديون العالمية.

وشاركت دولة الإمارات في اجتماع مجموعة بريكس، الذي عقد تحت عنوان «تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة قضايا تمويل التنمية وتحديات الحوكمة العالمية».