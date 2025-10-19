108.25 دراهم زيادة في سعر غرام الذهب خلال 9 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع بمعدلات قياسية راوحت بين 20 و26.25 درهماً للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعاره بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، وتعد تلك الزيادات الأسبوعية ذات القيمة الكبرى للمعدن الأصفر منذ عام 2008، بحسب تقارير دولية، فيما واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، ليبلغ إجمالي الزيادات السعرية للغرام 108.25 دراهم خلال تسعة أسابيع.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مواصلة ارتفاع أسعار الذهب، لتسعة أسابيع متتالية وبشكل غير مسبوق، حفز العديد من المتعاملين على اللجوء إلى التحوط بشراء السبائك والمشغولات مع زيادة الثقة لديهم بإمكانية تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 510.5 دراهم، بارتفاع قيمته 26.25 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً، 472.75 درهماً، بزيادة 24.5 درهماً. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 453.25 درهماً، بارتفاع بلغ 24 درهماً. كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 388.5 درهماً، وبزيادة بلغت 20 درهماً.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «استمرار المعدن الأصفر في تسجيل زيادات قياسية أسهم في رفع الثقة لدى العديد من المتعاملين بإمكانية استمرار الذهب في تسجيل المزيد من الارتفاعات، وبالتالي بدأ بعض المتعاملين يتجهون للتحوط بشراء سبائك للذهب أو احتياجاتهم من المشغولات».

وأشار إلى أن «معدلات شراء السبائك تتركز في الأحجام المتوسطة، ويلجأ إليها العديد من المتعاملين الذين أصبحوا أكثر تفضيلاً في الادخار من خلال السبائك الذهبية».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانج باليك، إن «الزيادات الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر وبقيم قياسية كبيرة انعكست على الأسواق في زيادة الإقبال على بيع السبائك للمتاجر، أو توجه عدد من المتعاملين من جهة أخرى لشراء السبائك لأغراض الادخار والاستثمار».

وأضاف أن «عدداً من المتعاملين بدأ في شراء احتياجاته وفقاً للمناسبات المختلفة من هدايا المشغولات، تحوطاً من توقعات باستمرار الذهب في تسجيل المزيد من الزيادات السعرية، خصوصاً أن الارتفاعات الأخيرة استمرت لفترة طويلة وبمعدلات سعرية فائقة».

واعتبر مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، أن «استمرار الذهب في تسجيل ارتفاعات قياسية لفترة كبيرة أسهم في تعزيز اتجاه المتعاملين في الاعتماد على شراء سبائك الذهب كوسيلة للادخار»، لافتاً إلى أن «بعض المتعاملين يتحوطون بشراء السبائك حالياً، مع توقع العديد منهم باحتمالية تسجيل المزيد من الارتفاعات، وفقاً لتاريخ المتغيرات التي سجلها خلال الفترات السابقة».

