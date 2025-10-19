«الإمارات دبي الوطني» يستحوذ على حصة الأغلبية في بنك «آر بي إل»

وافق مجلسا إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك «آر بي إل» (RBL) المحدود في اجتماعاتهما التي عقدت أمس، على إبرام اتفاقات نهائية لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة مسيطرة في بنك «آر بي إل»، من خلال ضخ رأسمال أولي بما يقارب 3 مليارات دولار.

وتؤكد الصفقة المقترحة التزام بنك الإمارات دبي الوطني طويل الأمد تجاه السوق الهندية، وهي صفقة تعد الأولى من نوعها في قطاع الخدمات المالية الهندية، باعتبارها أكبر استثمار أجنبي مباشر على الإطلاق في قطاع الخدمات المالية الهندية، وأكبر جمع للأموال السهمية على الإطلاق في القطاع المصرفي الهندي، بجانب أنها أكبر جمع للأموال من خلال الإصدار التفضيلي من قبل شركة مدرجة في الهند، وأول استحواذ على حصة الأغلبية في بنك هندي مربح من قبل مصرف أجنبي.

وسيتم الاستثمار المقترح من خلال إصدار تفضيلي يصل إلى 60%، وسيخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.

وكجزء من هذه الصفقة، سيقدم بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً عرض اكتتاب إلزامي مفتوح لشراء حصة تصل إلى 26% من المساهمين العامين في بنك «آر بي إل»، وفقاً لأنظمة الاستحواذ الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية.

كما وافق مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك «آر بي إل» على دمج فروع بنك الإمارات دبي الوطني في الهند مع بنك «آر بي إل»، وفقاً لإرشادات بنك الاحتياطي الهندي. ومن المتوقع أن يكتمل هذا الاندماج بعد تنفيذ الإصدار التفضيلي في بنك «آر بي إل».

ويعكس هذا الاستثمار ثقة بنك الإمارات دبي الوطني في القطاع المالي سريع النمو في الهند، ما يعزز الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن الممر الاقتصادي الهندي والشرق الأوسط وأوروبا، ويمثل فصلاً مهماً في الشراكة الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات.