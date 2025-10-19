تعاون لتطوير حلول المرافق الذكية

وقّعت شركة «إنفرا إكس»، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «Itron»، المتخصصة في حلول الذكاء الطرفي للشبكة، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير ونشر حلول الجيل القادم من أنظمة المرافق الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT).

وستتعاون الشركتان في استكشاف فرص الأعمال والتعاون التقني عبر قطاعات رئيسة، تشمل العدادات الذكية، وإدارة الطاقة، ومنصات المدن الذكية، بما يسهم في تسريع تطوير البنية التحتية القوية للاتصالات لدى «إنفرا إكس»، مع الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة «Itron» في أنظمة الطاقة والمياه الذكية، بهدف تمكين عمليات أكثر كفاءة وارتباطاً بالبيانات عبر منظومات المرافق والمدن في دولة الإمارات.