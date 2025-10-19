50 علامة تشارك في معرض «القوارب المستعملة»

تنطلق في مرسى خور دبي، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل، فعاليات النسخة الـ11 من معرض «القوارب المستعملة في دبي»، الذي يُقام هذا العام تحت شعار «قارب لكل شخص»، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية، من شركات ووكلاء قوارب ويخوت وتجار مستلزمات بحرية.

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع البحري في المنطقة، حيث يوفر منصة لعرض وبيع القوارب واليخوت المستعملة بأسعار تنافسية، ويسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة في صناعة اليخوت والأنشطة البحرية.

وتشير مؤشرات السوق إلى أن حجم سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط قد يبلغ نحو 2.95 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.9%، مدفوعاً بتطور البنية التحتية وازدياد الطلب على السياحة البحرية في المنطقة.