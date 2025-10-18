في 290 يوماً.. مبيعات عقارات دبي تتفوق على أداء 2024 بالكامل

واصلت مبيعات عقارات دبي تحقيق أرقام قياسية تعكس الزخم المتواصل لسوق العقارات في الإمارة، حيث تجاوزت المبيعات العقارية منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، (290 يوماً) إجمالي مبيعات عام 2024 بالكامل.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والإملاك في دبي، قفزت مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام الجاري لتصل إلى نحو 525.87 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2024 نحو 522.2 مليار درهم.

وأظهرت البيانات تنفيذ 168.54 ألف صفقة بيع منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، مقارنة مع 180.86 ألف صفقة خلال العام الماضي 2024.

يأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بنمو الطلب على العقارات السكنية والفاخرة، إلى جانب استمرار المبادرات الحكومية الداعمة والبيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة، ما يؤكد الثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري بالإمارة.

وبلغت قيمة الرهون العقارية منذ بداية العام الجاري نحو 140.66 مليار درهم عبر 33.78 ألف صفقة، بينما سجلت الرهون نحو 187.27 مليار درهم عبر 35.885 ألف صفقة في عام 2024. أمّا الهبات فقد سجلت 42.73 مليار درهم من خلال تنفيذ 7637 صفقة، مقارنة مع 51.28 مليار درهم عبر 9372 صفقة خلال العام الماضي 2024.

وسجل إجمالي قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، منذ بداية العام الجاري حتى أمس نحو 709.26 مليارات درهم، لتشكل ما نسبته 93.2% من إجمالي التصرفات المسجلة في العام الماضي البالغة 760.73 مليار درهم.

ثقة المستثمرين

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الأندلس العقارية» صالح طباخ، أن الأرقام القياسية التي يحققها القطاع العقاري في دبي تعكس متانة السوق وثقة المستثمرين المحلية والدولية، مشيراً إلى أن مبيعات العقارات منذ بداية العام الجاري تضاعفت بأكثر من سبع مرات مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن هذا النمو اللافت يعبّر عن الزخم المتواصل الذي تشهده دبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة المبيعات من 69.8 مليار درهم في عام 2020 إلى أكثر من 522.2 مليار درهم في عام 2024، فيما تجاوزت المبيعات خلال 290 يوماً من العام الجاري إجمالي مبيعات العام الماضي بالكامل.

وأضاف طباخ أن هذه المؤشرات تؤكّد سلاسة المسار نحو تحقيق مستهدف «استراتيجية دبي العقارية 2033» بالوصول إلى تريليون درهم في حجم التعاملات العقارية، بفضل الرؤية الحكومية الواضحة، والبيئة التشريعية الجاذبة، والبنية التحتية المتكاملة التي تميز دبي عن سائر مدن العالم.

وتوقّع طباخ استمرار وتيرة النمو خلال العام المقبل، مع زيادة في إجمالي المبيعات تراوح بين 10 و15%، مدفوعة بتوسّع الاستثمارات الأجنبية وتنوّع المنتجات العقارية التي تلبي مختلف شرائح المشترين والمستثمرين.

فرص استثنائية

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أبوالنجا للتطوير العقاري محمد أبوالنجا، أن سوق العقارات في دبي حققت نمواً استثنائياً في 2025، مع أداء قوي يعكس استمرارية جذب دبي للمستثمرين بفضل مشروعاتها العقارية الفريدة، وخطط الدفع المرنة، والعوائد الإيجارية المرتفعة.

وأكد أن المشروعات الفاخرة والمستدامة كانت من العوامل الرئيسة التي أسهمت في هذا النمو، إلى جانب المبادرات الحكومية مثل برنامج الإقامة الذهبية التي عززت الطلب محلياً وعالمياً.

وأشار أبوالنجا إلى أن السوق لاتزال تقدّم فرصاً استثمارية استثنائية ومتنوّعة في العقارات الجاهزة والمشروعات قيد الإنشاء في مواقع متميزة، مؤكداً أن دبي ستظل من أبرز الأسواق العقارية العالمية.

وقال إن «تحطيم السوق العقارية في دبي للأرقام القياسية المحققة في 2024 لم يكن مفاجئاً، بل نتيجة للتطوّر الكبير ونضج السوق، مدعوماً بعوامل اقتصادية واجتماعية قوية».

14.64 مليار درهم التصرفات الأسبوعية

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 14.64 مليار درهم، بعد تنفيذ 5494 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 10.82 مليارات درهم. وتوزّعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3679 مبايعة لوحدات سكنية، و363 مبايعة لمبانٍ، و259 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4301 صفقة. وسجلت الرهون العقارية نحو 1001 معاملة، بقيمة 3.05 مليارات درهم، توزعت بواقع 636 مبايعة لوحدات سكنية، و161 مبايعة لمبانٍ، و204 مبايعات لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 770.4 مليون درهم، بواقع 192 معاملة، موزعة بواقع 142 معاملة لوحدات سكنية، و11 لمبانٍ، و39 لأراضٍ. وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ648 مليون درهم، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بنحو 498.02 مليون درهم، و«اليفرة1» مسجلة 481.66 مليون درهم، و«جميرا فييلج سركل» مسجلة 432.05 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» مسجلة 400.35 مليون درهم.