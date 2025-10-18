542.3 مليون درهم التجارة غير النفطية بين دبي وإستونيا خلال 2024

نظمت غرف دبي، «منتدى دبي - إستونيا للأعمال»، بالتعاون مع الحكومة الإستونية ومجلس الأعمال الإماراتي - الإستوني، وذلك بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتحفيز الابتكار والعمل المشترك بين منظومات الاقتصاد الرقمي المتطورة في دبي وإستونيا، في ظل نمو العلاقات التجارية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإستونيا بنسبة سنوية وصلت إلى 10% لتبلغ 542.3 مليون درهم في عام 2024، مقارنةً بـ494.5 مليون درهم في عام 2023. كما سجل عدد الشركات الإستونية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي، فيما انضمت 15 شركة إستونية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الإستونية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 95 شركة حتى نهاية يونيو الماضي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المنتدى الذي عقد في مقر غرف دبي، شهد حضور وزيرة العدل والشؤون الرقمية في إستونيا، ليزا لي باكوستا، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وسفيرة إستونيا في دولة الإمارات، ماريا بيلوفاس، في حين استقطب المنتدى مجموعة من المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال في دبي وإستونيا.

وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها من الشركات الإستونية عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية، والإنشاءات، والخدمات اللوجستية، والقطاع البحري. وقالت باكوستا: «يعتمد تحقيق التقدّم الرقمي على التعاون والثقة المتبادلة، وهو ما يتجسد في منتدى دبي - إستونيا للأعمال. ويأتي التزام دولة الإمارات بترسيخ الابتكار في مختلف القطاعات بالتوازي مع الأهمية التي توليها إستونيا للتكنولوجيا بوصفها أداة فعّالة لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة».

من جانبه، قال لوتاه: «تُشكل العلاقات المتنامية بين دبي وإستونيا أساساً متيناً لتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، ونلتزم بتعزيز الشراكات الثنائية عبر مختلف القطاعات الحيوية».