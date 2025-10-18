«دبي المالي» يربح 15.6 مليار درهم في 5 جلسات

واصل سوق دبي المالي مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.17% أو ما يعادل 10.02 نقاط ليغلق التعاملات الأسبوعية عند مستوى 5992.18 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.0309 تريليون درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بـ1.0153 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 15.64 مليار درهم.

ودعم أداء السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي نمو أسهم قطاع العقارات بنسبة 1.64%، والبنوك بنسبة 1.61%.

وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.35%، و«إعمار للتطوير» بنسبة 4.27%، وصعد سهم «إعمار العقارية» بنحو 0.74%، ونما سهم شركة «المزايا القابضة» بنحو 9.8%، كما ارتفعت أسهم بنك «دبي الإسلامي» بنسبة 0.84%، و«أجيلتي» بنحو 5.41%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 3.5 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.36 مليار سهم، وتنفيذ 66.59 ألف صفقة.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10124.42 نقطة. وارتفعت رسملة السوق إلى نحو 3.1332 تريليونات درهم بنهاية جلسة الأسبوع الماضي، مقارنة بـ3.1315 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب 1.66 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت ستة مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.71 مليار سهم، وتنفيذ 111.74 ألف صفقة.

وارتفع سهم «البنك العربي المتحد» بنسبة 6.56%، و«مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 5.9%، و«سبيس 42» بنسبة 3.19%، وصعد سهم «دانة غاز» بنحو 1.84%، ونما سهم بنك «أبوظبي الأول» بنحو 0.99%.

وتعليقاً، أكد المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة «الصك» لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، أن أسواق المال المحلية تستعد لـ«موسم حصاد» مع بدء الشركات في إعلان نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري، متوقعاً أن تتجاوز أداء المتعاملين الحالي وتدخل «منطقة الرضا».

وقال عطا، إن الانتعاش المرتقب في الأسواق سيكون مدفوعاً بشكل كبير بأداء القطاعات القيادية في كلا السوقين وبينها العقارات والبنوك، إضافة إلى قطاع الطاقة.

وأوضح أن الدفعة الأقوى ستأتي من القطاع المصرفي، الذي يترجم تحسن الظروف الكلية إلى أرباح مباشرة، قائلاً: «إن ارتفاع أسعار الفائدة لم يعد مجرد تحدٍ، بل تحول إلى رافعة ربحية عززت صافي دخل البنوك».

وأوضح أن قطاع العقارات في الإمارات يحافظ على مسار تصاعدي مدعوم بزيادة طلب قوية على الوحدات السكنية والتجارية، تغذيها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن الأداء القوي المتوقع على صعيد نتائج الأعمال للشركات المدرجة سيُعزز حتماً الزخم في الأسواق، خاصة في سوق دبي المالي، كما أن نجاح الإدراجات الأخيرة، كشركة «إليك»، يضاف إلى رصيد النجاحات السابقة ويؤسس لقفزة نوعية.

بدوره، أكد كبير استراتيجيي السوق في tickmill جوزيف ضاهرية، أن المكاسب التي سجلها سوق دبي المالي للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بحالة من التفاؤل بين المستثمرين وترقبهم لموسم إعلان نتائج أعمال الربع الثالث للشركات المدرجة.

وقال ضاهرية إن نتائج أعمال الشركات في القطاعات الرئيسة تُعد عاملاً حاسماً في دعم الاتجاه الصعودي للأسواق، بما يُعزز من ثقة المستثمرين ويُبقي المعنويات إيجابية.