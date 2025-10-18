44.3 مليار درهم التداولات العقارية بالشارقة في 9 أشهر

سجّلت التداولات العقارية في الشارقة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 44.3 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة بلغت 58.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزةً بذلك إجمالي تداولات عام 2024 بالكامل الذي بلغ 40 مليار درهم، وفقاً لتقرير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة. وارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 80.3 ألف معاملة، مقابل 69 ألف معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة بلغت 16.3%، فيما سجّلت الرهونات العقارية 10.7 مليارات درهم ما يعكس اتساع النشاط التمويلي وتنوّع أدوات الاستثمار.

وسجّلت الإمارة 24.2 ألف معاملة بيع، موزّعة على 239 منطقة بمساحات متداولة تجاوزت 150 مليون قدم مربعة.