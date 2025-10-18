136 ألف سائح إماراتي يزورون تايلاند خلال 9 أشهر من العام الجاري

بلغ عدد السياح الإماراتيين إلى تايلاند أكثر من 136 ألف سائح خلال الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والرياضة التايلاندية، بتراجع بلغت نسبته نحو 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشكل السياح الإماراتيون نسبة بلغت 23.5% من إجمالي أعداد السياح من منطقة الشرق الأوسط ككل، والبالغ عددهم 577 ألف سائح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات الوزارة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وخلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2025، وصلت معدلات التدفق السياحي إلى أكبر مستوى له في يوليو مع استقبال تايلاند نحو 38 ألف سائح بالتزامن مع عطلة الصيف، تلاه أغسطس بنحو 29 ألف سائح، ويونيو بنحو 16 ألفاً.

وعلى مدار العام الماضي استقبلت تايلاند 170 ألف زائر إماراتي شكلوا 23% من إجمالي أعداد السياح من منطقة الشرق الأوسط والبالغ تعدادهم نحو 742 ألف سائح.

وبلغ متوسط عدد الأيام بالنسبة للزائر الواحد من السوق الإماراتية نحو 11 يوماً خلال العام الماضي، بمتوسط إنفاق بلغ 178 دولاراً (نحو 653 درهماً) لليوم الواحد، فيما وصل متوسط الإيرادات السياحية من السوق الإماراتية إلى 339 مليون دولار (نحو 1.24 مليار درهم).

وجاءت السوق الإماراتية في المركز الثاني كأكثر الأسواق المصدرة للسياح إلى تايلاند بعد السعودية التي حلت أولاً بأكثر من 228 ألف سائح خلال العام الماضي ككل في منطقة الشرق الأوسط.

ووصلت السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين الإمارات وتايلاند إلى أكثر من 2.2 مليون مقعد خلال العام الماضي، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي»، الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وتشغل الناقلات الجوية الإماراتية عشرات الرحلات الجوية أسبوعياً، حيث تشغل شركة «طيران الإمارات» وحدها خمس رحلات يومياً إلى بانكوك بمعدل 35 رحلة أسبوعية، فضلاً عن رحلتين يوميتين إلى بوكيت بمعدل 14 رحلة أسبوعية. كما بدأت الناقلات الجوية في العامين الماضيين بتشغيل رحلات جوية إلى وجهات جديدة بما في ذلك كرابي وباتايا.

• %23.5 من إجمالي سياح المنطقة إلى تايلاند خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2025 إماراتيون.