44.3 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال 9 أشهر

سجلت التداولات العقارية في الشارقة، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، 44.3 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة بلغت 58.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزةً بذلك إجمالي تداولات عام 2024 بالكامل الذي بلغ 40 مليار درهم، وفقاً لتقرير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية إلى 80,320 معاملة مقابل 69,078 معاملة خلال الفترة نفسها من 2024 بزيادة بلغت 16.3%، فيما سجلت الرهونات العقارية 10.7 مليار درهم ما يعكس اتساع النشاط التمويلي وتنوع أدوات الاستثمار.

وسجّلت الإمارة 24,238 معاملة بيع تشمل البيع وبيع المنفعة والعقود المبدئية، موزعة على 239 منطقة بمساحات متداولة تجاوزت 150 مليون قدم مربع.

واستقطبت إمارة الشارقة استثمارات من 121 جنسية، ما يعكس جاذبية الإمارة العالمية كوجهة استثمارية رائدة.

وتصدر المواطنون الإماراتيون قائمة المستثمرين بحجم تداول 21.1 مليار درهم عبر 28,561 عقارًا، تلاهم المستثمرون الأجانب بإجمالي 13.1 مليار درهم عبر 6,116 عقارًا، فيما سجلت الدول العربية تداولات بقيمة 7.5 مليار درهم لـ 5,855 عقاراً، وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي 2.6 مليار درهم متمثلة بـــ 1,457 عقارا ، بذلك بلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة 41,989 عقارا بقيمة إجمالية قدرها 44.3 مليار درهم.

وشهدت الفترة ذاتها إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية الضخمة والمتنوعة التي تواكب الطلب المتزايد وتدعم التطور العمراني للإمارة، حيث تم تسجيل 14 مشروعاً تنوعت بين المجمعات والأبراج بمختلف التصنيفات السكني والتجاري والصناعي، وتوزعت هذه المشاريع على 11 منطقة إستراتيجية في الإمارة ما يعكس التوسع العمراني المدروس وتنوع فرص الاستثمار في الإمارة.

وأكد مدير عام دائرة التسجيل العقاري عبد العزيز أحمد الشامسي، أن تجاوز تداولات التسع الأشهر الأولى من 2025 لإجمالي 2024 البالغة 40 مليار درهم، يعكس قوة الاقتصاد المحلي ومتانة البنية الاستثمارية في الإمارة.

وأوضح أن النمو في التداولات بنسبة 58.3% وارتفاع عدد المعاملات إلى أكثر من 80 ألف معاملة، يؤكدان الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق العقاري في الشارقة، ويبرزان مكانتها كمركز إقليمي رائد للاستثمار العقاري الآمن والمستدام، مدعومةً برؤية تنموية متكاملة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.