ترامب: الرسوم الجمركية 100% على الصين "غير مستدامة" وأتطلع لصفقات تجارية عادلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية البالغة 100% التي قرر فرضها على السلع القادمة من الصين لن تكون مستدامة لكنه حمّل بكين مسؤولية الأزمة الأحدث في المحادثات التجارية بين البلدين والتي بدأت بتشديدها القيود على صادراتها من العناصر الأرضية النادرة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الرسوم المرتفعة مستدامة وما قد يفعله ذلك بالاقتصاد، أجاب ترامب "إنها ليست مستدامة، ولكن هذا هو الرقم".

وقال في مقابلة أذاعتها شبكة "فوكس بيزنس" اليوم الجمعة "اضطروني للقيام بذلك"، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف أنه يتوقع أن "الأمور ستمضي بشكل جيد مع الصين"، معبراً عن تطلعه للتوصل إلى صفقات تجارية عادلة مع بكين.

وتابع: "سألتقي الرئيس الصيني خلال أسبوعين".

وكان ترامب قد كشف عن رسوم إضافية بنسبة 100% على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوع، فضلاً عن فرض ضوابط جديدة على تصدير "جميع البرمجيات الحرجة" بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل 9 أيام من انتهاء مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية الحالية.

حضَّت الصين على "حوار متكافئ" مع الولايات المتحدة وسط تصاعد الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، وذلك تزامناً مع زيارة رئيس شركة "أبل" تيم كوك إلى الدولة الآسيوية.

وتزايدت التوترات بين بكين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة بعدما فرضت الصين قيوداً واسعة على صادرات المعادن النادرة.