مكتوم بن محمد: ماضون بتوجيهات قيادتنا نحو نموذج حكومي متقدّم يقوم على الابتكار والتحوّل الرقمي الشامل

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة على منصة "إكس": "زرت منصة وزارة المالية في معرض "جيتكس جلوبال 2025" واطّلعت على المبادرات الرقمية للوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتحسين تجربة المستخدم، من خلال حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات".

وأضاف سموه: "مبادرات الوزارة الرقمية تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الإدارة المالية الرقمية المستدامة".

وختم سموه بالقول: "ماضون بتوجيهات قيادتنا نحو نموذج حكومي متقدّم يقوم على الابتكار والتحوّل الرقمي الشامل، ويجعل من التكنولوجيا أداة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة واستدامتها".