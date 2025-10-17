«دي بي ورلد» تفتتح خطاً ملاحياً جديداً بين ميناءي جبل علي وبربرة

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، عن إطلاق خطّ ملاحي استراتيجي جديد يربط بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات، وميناء بربرة في أرض الصومال، حيث يبدأ الخدمة برحلة كلّ تسعة أيام، ليسهم في تعزيز شبكة «دي بي ورلد» العالمية، وترسيخ مكانة ميناء بربرة بوابة بحرية محورية ومركزاً لوجستياً رئيساً في شرق إفريقيا.

وذكرت المجموعة في بيان، أن خط (جبل علي - بربرة)، سيعمل على تقوية الروابط التجارية بين منطقة الخليج وشرق إفريقيا، ليتيح مساراً بحرياً أسرع إلى أرض الصومال.

وسيشمل الخطّ توقفات مجدولة في عدن وجيبوتي، ما يتيح ربطاً إضافياً مع مدن الموانئ الرئيسة، ويدعم وصولاً أوسع إلى الأسواق في منطقة القرن الإفريقي.

ومن بربرة، يمكن ربط الشحنات بوجهات داخلية مثل إثيوبيا، ما يوفر بديلاً عن سلاسل التوريد التقليدية المعتمدة على ميناء جيبوتي والنقل البري الطويل. كما سيساعد الخط الجديد في زيادة استقرار أوقات العبور، ويحدّ من التعرض لاختناقات المسارات التجارية الإقليمية.