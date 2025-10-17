«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى نيروبي

دشنت شركة «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الكينية نيروبي، مُعزّزة بذلك الربط بين دولة الإمارات وكينيا.

وذكرت الناقلة في بيان أمس، أن تشغيل الرحلات إلى نيروبي يتم انطلاقاً من المبنى (رقم 3) في مطار دبي الدولي إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد.

وتبدأ أسعار رحلات الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي إلى مطار نيروبي من 4500 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1450 درهماً، في حين تبدأ أسعار رحلات الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من مطار نيروبي إلى مطار دبي من 2000 دولار، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 440 دولاراً.