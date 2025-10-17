شركة أسترالية «عملاقة» تحجز فندقين كاملين في دبي لعقد مؤتمرها

اختارت شركة أسترالية متخصصة في الخدمات المالية، يعمل فيها نحو 21 ألف موظف، مدينة دبي لعقد مؤتمر لها بمشاركة 1500 من كبار موظفيها من مختلف أنحاء العالم.

ويُقام المؤتمر على مدى ثلاث ليالٍ وأربعة أيام، حيث حجزت الشركة التي تُدير أصولاً تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، فندقين بالكامل في دبي بكلفة بلغت نحو 11 مليون درهم، إلى جانب حجز جميع قاعات المؤتمرات المخصصة للحدث.

كما حجزت الشركة البالغة قيمتها السوقية أكثر من 260 مليار دولار، سبعة مطاعم كاملة في منطقة مركز دبي المالي العالمي لإقامة أمسية خاصة ضمن حفل عشاء للمشاركين.

وقال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي المدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي، إن «استضافة هذا المؤتمر تمت بالتعاون والتنسيق مع مكتب (فعاليات دبي للأعمال)، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي»، مؤكداً أن «هذا الحدث يُمثّل دليلاً جديداً على الجاذبية العالمية لدبي كمركز رائد للمال والأعمال، فضلاً عن مكانتها المتنامية كوجهة عالمية مفضلة لسياحة الأعمال والمؤتمرات».

وأضاف خوجلي لـ«الإمارات اليوم»: «أصبحت دبي الوجهة المفضلة للشركات والمؤسسات العالمية لاستضافة مؤتمراتها السنوية، واجتماعاتها التنفيذية، وحوافز موظفيها، لما توفره من خدمات فندقية وتنظيمية بمعايير عالمية»، مشيراً إلى أن دبي تحتضن سنوياً مئات الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية التي تجمع أبرز القادة وصناع القرار، في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا والابتكار.

وتابع خوجلي: «يعكس هذا الحدث حجم الثقة الدولية بدبي، وقدرتها على استضافة أكبر الفعاليات العالمية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبيئة الداعمة للأعمال والاستثمار. وتُمثّل سياحة الأعمال والمؤتمرات أحد أبرز قطاعات الاقتصاد السياحي في دبي، وتُسهم في تنشيط قطاعات الضيافة والمطاعم والنقل والتجزئة، إضافة إلى تعزيز سمعة الإمارة كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار».

وقال إن دبي مركز عالمي رائد لسياحة الأعمال والمؤتمرات، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وشبكة طيرانها الواسعة التي تربطها بأكثر من 200 وجهة حول العالم.

