توسعة مصنع لـ «الإمارات للألمنيوم» في أميركا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن توسعة إضافية لمصنع «سبيكترو ألويز» لإعادة تدوير الألمنيوم التابع لها في ولاية مينيسوتا الأميركية لتصل القدرة الإجمالية للمصنع إلى أكثر من 200 ألف طن سنوياً. وذكرت الشركة في بيان أمس، أن المشروع الجديد يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من الألمنيوم المعاد تدويره بمعدل 45 ألف طن، مشيرة إلى أنه من المتوقع اكتمال الأعمال الإنشائية خلال عام 2027.

وأسهمت المرحلة الأولى من مشروع توسعة مصنع «سبيكترو ألويز»، التي تم إكمالها في يوليو الماضي، برفع الطاقة الإنتاجية بمعدل 55 ألف طن من سبائك الألمنيوم.

وتشمل أحدث توسعة للمصنع إضافة فرن جديد لصهر الخردة ووحدة للخلط.