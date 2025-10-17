«دبي لمستقبل القطاع المالي» يجمع 40 ألفاً من كبار القادة والمستثمرين

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن إبرام شراكة مع معهد التمويل الدولي لتنظيم افتتاح أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، والمقرر انعقاده في مايو 2026، حيث يستضيف المركز خلال الأسبوع، سلسلة من الفعاليات التي تجمع أكثر من 40 ألفاً من كبار القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز الاتجاهات والابتكارات التي تُعيد تشكيل مستقبل القطاع المالي.

وأفاد المركز في بيان بأن هذا الإعلان جاء خلال الاجتماع السنوي لأعضاء معهد التمويل الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور كل من محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، والرئيس والمدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي «IIF»، تيموثي آدامز، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، تأكيداً على الارتباط الوثيق بين مركز دبي المالي العالمي والمعهد.

وقال كاظم: «تعكس شراكتنا مع معهد التمويل الدولي رؤيتنا المشتركة لقيادة مستقبل القطاع المالي العالمي، حيث يضطلع كل من مركز دبي المالي العالمي والمعهد بدورٍ مؤثر في صياغة المشهد المالي الدولي من خلال الفكر الريادي والتعاون الاستراتيجي». وأضاف: «سيُشكّل أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي منصة عالمية رائدة تجمع نخبة القادة وصناع القرار والمبتكرين العالميين، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً رائداً للخدمات المالية المستقبلية».

من جهته، قال آدامز: «يوفر أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي فرصة مثالية لتعميق علاقتنا مع مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم في مجتمعه العديد من أعضاء معهد التمويل الدولي ضمن أكبر منظومة للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وأضاف: «تؤكّد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار، والاستدامة، والنمو الشامل في الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير منصّة للحوار حول مستقبل القطاع المالي».