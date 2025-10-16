قمة «الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» 27 الجاري

تستضيف وزارة الاقتصاد والسياحة في 27 أكتوبر الجاري «قمة الإمارات وإفريقيا للاستثمار السياحي» لعام 2025، التي تحمل شعار «بناء جسور من أجل النمو المستدام»، وذلك ضمن فعاليات «القمة العالمية لمستقبل الضيافة - FHS World 2025»، التي تنظمها شركة «ذا بينش The Bench».

وتهدف القمة التي تعقد في دبي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وإفريقيا ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، ورسم آفاق جديدة للاستثمارات الإماراتية الإفريقية في القطاعات السياحية المختلفة، فضلاً عن ترسيخ الالتزام المشترك بتعزيز السياحة المستدامة، وتعميق شراكات الاستثمار الاستراتيجية بين الجانبين.