«فلاي دبي»: الوجبات و«الترفيه الجوي» مجاناً على «السياحية»

أفادت شركة «فلاي دبي»، بأنه ابتداء من نوفمبر المقبل، ستكون الوجبات ونظام الترفيه الجوي متاحين مجاناً لكل مسافري الدرجة السياحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استثمار الناقلة المستمر في تطوير منتجاتها وخدماتها، ما يعكس التزامها بوضع عملائها في المقام الأول والاستجابة لاحتياجات السوق المتغيرة.

وأكدت «فلاي دبي» في بيان، مواصلة الاستثمار في أسطولها ومنتجاتها على متن طائراتها، من خلال برنامج تحديث شامل لأسطولها من طائرات الجيل الجديد من طراز «بوينغ 800-737»، موضحة أن هذا البرنامج شمل مقاعد «فلاي دبي» في درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير مسطح، ومقاعد جديدة في الدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غيث الغيث: «يُمثّل إعادة تعريف تجربة الدرجة السياحية على جميع الرحلات تطوراً كبيراً في نموذج أعمالنا، حيث نوفر لعملائنا رحلة سفر أكثر رقياً وراحة. ويبقى تركيزنا منصباً على الاستثمار في تحسين تجربة مسافرينا وتقديم قيمة مضافة في مختلف المجالات من خلال الخدمات والتقنيات وتطوير المنتجات».

وأضاف: «من خلال الاستماع إلى ملاحظات العملاء والاستجابة لديناميكيات السوق المتغيرة، تواصل (فلاي دبي) تعزيز مكانتها كلاعب رئيس في قطاع الطيران في دولة الإمارات ومساهماً حيوياً في رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة».