تقرير: أداء سوق العقارات في دبي يتجاوز التوقعات

كشف تقرير «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط» عن تحقيق سوق العقارات في دبي مجدداً أداء فاق التوقعات، حتى خلال موسم الصيف الأقل نشاطاً، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 22.7% على أساس سنوي، وازدادت قيمة المبيعات التجارية بنسبة 31% في الربع الثالث من عام 2025. وتعكس هذه النتائج مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال العقارات، مدعومةً بثقة المستثمرين، والإقبال من المستخدمين النهائيين، وعدد سكانها الذي يتجاوز أربعة ملايين نسمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، دانييل هادي: «بلغت سوق دبي العقارية مستوى غير مسبوق من النمو، الذي لم يعد يقتصر على نشاط المستثمرين، بل نشهد اليوم التزاماً طويل الأمد من الأشخاص الذين يعتبرون دبي موطناً لهم، ووجهة لبناء حياتهم ومسيرتهم المهنية وإرثهم المستقبلي».

وعلى صعيد سوق العقارات السكنية، واصلت العقارات قيد الإنشاء ازدهارها لتشكل نحو 70% من إجمالي المبيعات، بينما استمر النشاط القوي في سوق إعادة البيع في الأحياء الشهيرة، التي تتميز بقلة العروض ونمط الحياة الجذاب. وشكلت الشقق 87% من إجمالي المعاملات، مع بيع 47.705 ألف وحدة بقيمة 91.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 26.4% عن العام الماضي. واستمر الأداء القوي في قطاع العقارات الفاخرة، حيث سجل 1388 معاملة تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين درهم، ما يمثل ثاني أقوى ربع سنوي على الإطلاق. وشملت المعاملات البارزة فيلا قيد الإنشاء بقيمة 350 مليون درهم في «جميرا أسورا باي»، وشقة بقيمة 173.6 مليون درهم في «أمان ريزيدنسز» بجميرا.

واستقطبت المجمعات السكنية قيد الإنشاء الجديدة، مثل مجمع دبي للعلوم و«داماك ريفرسايد» ومجمع دبي لاند ريزيدنس، إقبالاً كبيراً من المستثمرين، بفضل إمكاناتها طويلة الأجل، بينما تصدرت المناطق الشهيرة، بما في ذلك مرسى دبي (دبي مارينا)، ووسط مدينة دبي، أنشطة السوق الثانوية.

وانعكس هذا الزخم في سوق العقارات التجارية، حيث سجلت 3418 معاملة بقيمة 30.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 31% على أساس سنوي. وسجلت جميع الفئات نمواً من خانتين، المكاتب (45%)، ومتاجر التجزئة (37%)، والأراضي (36.8%)، والمباني (50%)، بما يشير إلى إقبال قوي من الشركات على الأصول المدرة للدخل. وتصدرت منطقة الخليج التجاري هذا النمو، حيث سجلت معاملات بقيمة 3.4 مليارات درهم، تلتها رأس الخور بمعاملات بيع أراضٍ واسعة النطاق بقيمة 2.9 مليار درهم.

وحققت العقارات المكتبية أداءً لافتاً، مع 1151 معاملة بقيمة 3.1 مليارات درهم، بنحو ضعف إجمالي العام الماضي، في ظل استمرار ارتفاع الطلب على مساحات العمل المتميزة في المواقع الاستراتيجية.