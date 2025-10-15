محاكم "دبي المالي العالمي" تلزم شيتي بدفع 168.5 مليون درهم

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، حكما قضائيا يلزم مؤسس مجموعة "إن إم سي"، بي آر شيتي، بسداد مبلغ 45.94 مليون دولار (نحو 168.59 مليون درهم)، لصالح بنك الدولة الهندي، تشمل أصل الدين والفوائد المستحقة حتى تاريخ المحاكمة في 29 سبتمبر الماضي.

ووفقا للحكم المنشور على الموقع الرسمي للمحاكم، يحق للبنك الحصول على فائدة سنوية بعد صدور الحكم بنسبة 9% على إجمالي المبلغ، بمعدل يومي يقارب 11.34 ألف دولار (41.6 ألف درهم)، وذلك حتى يتم السداد الكامل للمبلغ.

وتعود أحداث القضية إلى نزاع نشأ حول ما إذا كان شيتي، قد وقع على ضمان شخصي لقرض بقيمة 50 مليون دولار (183.5 مليون درهم) قدمه بنك الدولة الهندي لـ"إن إم سي" في ديسمبر 2018.

ونفى شيتي، اللقاء بالرئيس التنفيذي للبنك أو توقيعه على أي وثيقة، مدعيا أن توقيعه مزور، إلا أن المحكمة عرضت أدلة عدة تعارض هذا الادعاء، منها صور فوتوغرافية، ومحاضر اجتماع، وحتى رسالة إلكترونية صادرة من حساب البريد الإلكتروني الخاص به.

ورفضت المحكمة طلب دفاع شيتي، بتأجيل تنفيذ الحكم الكامل، مشيرة إلى محدودية فرص استرداد الديون المستحقة من "إن إم سي"، وعدم ضمان تحقيقها، في مقابل التزام بنك الدولة الهندي برد أي مبالغ يتم استردادها لصالح شيتي.

كما طالبت المحكمة المدعي بإعداد بيان مفصل ودقيق لتكاليف القضية خلال أسبوع من صدور الحكم، مع ضرورة إبلاغ شيتي لتمكينه من الرد خلال فترة زمنية مماثلة.