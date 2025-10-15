خريطة ذكية لمعرفة إيجارات الوحدات السكنية داخل كل مبنى في دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال مشاركتها في معرض "جيتكس 2025"، عن إطلاق خريطة دبي الإيجارية (Dubai Rental Heatmap)، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والوضوح في سوق الإيجارات بالإمارة، حيث تتيح للمالك أو المستأجر معرفة القيم الإيجارية الدقيقة الخاصة بكل وحدة سكنية داخل مبنى معين، بدلاً من الاكتفاء ببيانات عامة على مستوى المنطقة.

وقال مدير إدارة التصرفات العقارية في الدائرة، محمد يحيى، إن المبادرة الجديدة، تُعد الأولى من نوعها، وتمثل خدمة متقدمة ضمن مؤشر الإيجارات الذكي في إمارة دبي، كما أنها تُعد نقلة نوعية في مستوى الشفافية والوضوح داخل سوق الإيجارات.

وأضاف يحيى لـ«الإمارات اليوم» أن الخريطة الإيجارية الجديدة، تأتي ضمن التحديث الجديد على "منصّة التسجيل العقاري"، وهي شاشة تفاعلية متطورة تتيح عرض بيانات التصرفات العقارية المباشرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يعزز الشفافية والثقة في السوق العقارية.

وأشار إلى أن خريطة دبي الإيجارية، تعيد رسم المشهد الإيجاري في الإمارة، وتُسهم في تطوير أدوات قياس ذكية تدعم القرارات العقارية.

وأوضح يحيى أن الخريطة تتكوّن من قسمين رئيسيين، الأول يتيح استعراض مؤشر الإيجار على مستوى المبنى بدقة، وهو الأول من نوعه في المنطقة، مدعوماً ببيانات تشمل عدد العقود ومتوسط القيم المسجلة لكل مبنى داخل منطقته، بينما القسم الثاني يُظهر التصرفات الإيجارية اليومية بشكل حي وتفاعلي، ما يعكس نبض السوق لحظة بلحظة، ويوفر تصورا مباشرا لحركة الإيجارات في مختلف أنحاء دبي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الجديد تهدف إلى التمكين من صياغة سياسات أكثر دقة وذكاء، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقييمات عادلة وشفافة.

وقال مدير إدارة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن المبادرة الجديدة تساعد في تقديم رؤى معمقة حول ديناميكيات السوق، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، مع توفير خيارات سكنية مستدامة تتماشى مع جودة الحياة العالية التي تتميز بها دبي.