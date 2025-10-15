146 ألف سائح إماراتي أنفقوا 1.65 مليار درهم في بريطانيا

بلغ عدد السياح الإماراتيين الذين زاروا المملكة المتحدة العام الماضي، 146 ألف سائح، بحسب بيانات صادرة عن هيئة السياحة البريطانية «فيزيت بريتن».

وأظهرت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الزوار الإماراتيين أمضوا أكثر من 1.1 مليون ليلة فندقية في مختلف الوجهات البريطانية، في حين بلغ إجمالي إنفاقهم السياحي نحو 336 مليون جنيه استرليني (نحو 1.65 مليار درهم).

وأشارت «فيزيت بريتن»، إلى أن هذه المؤشرات تؤكد استمرار المملكة المتحدة وجهة رئيسة للمسافرين من الإمارات، بفضل تنوع التجارب السياحية التي تجمع بين التاريخ والثقافة والتسوق والترفيه.

وأوضحت أن الزوار يستفيدون من الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين الإمارات وبريطانيا، والتي تربط دبي وأبوظبي بمدن بريطانية عدة، إلى جانب التسهيلات التي توفرها السلطات البريطانية للمسافرين من دول الخليج، لافتة إلى أن الإمارات من أهم الأسواق السياحية في منطقة الخليج بالنسبة لبريطانيا، مع تزايد الرحلات العائلية والإجازات القصيرة، وارتفاع معدل الزيارات المتكررة بالنسبة لهذه السوق.

وبيّنت الهيئة البريطانية، أنه على مدار العام الماضي، استقبلت المملكة المتحدة 374 ألف زائر من السوق الإماراتية (إماراتيين ومقيمين)، بلغ إجمالي نفقاتهم 613.2 مليون جنيه استرليني، بمتوسط 1641 جنيهاً للزيارة الواحدة.

وبحسب «فيزيت بريتن»، يشكل الزوار الذين تراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، نحو 77% من إجمالي الزوار الإماراتيين، موضحة أن 76% من السياح القادمين من دولة الإمارات (باستثناء المقيمين البريطانيين) سبق أن زاروا بريطانيا خلال السنوات الـ10 الماضية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإماراتيين يضعون في مقدمة اهتماماتهم السياحية، الاستمتاع بجمال الطبيعة والقيمة الجيدة مقابل المال، ويرون في بريطانيا وجهة غنية بالتاريخ والتراث.

ووفقاً للبيانات، بلغ عدد الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة بين الإمارات وبريطانيا خلال العام الماضي، 199 رحلة بسعة تتجاوز 87 ألف مقعد، تغطي ثلاثة مطارات في الإمارات وثمانية مطارات في بريطانيا، مع تركّز 67% من السعة إلى لندن، في حين تجاوزت الطاقة التشغيلية للرحلات الجوية مستويات ما قبل الجائحة خلال عام 2024.

وأوضحت «فيزيت بريتن» أن 98% من الزوار الإماراتيين وصلوا إلى بريطانيا جواً في عام 2024، في حين شكلت رحلات لندن 67% من إجمالي السعة المقعدية المباشرة من الإمارات إلى المملكة المتحدة، لافتة إلى زيادة مستمرة في حجم السعة المقعدية على الرحلات الجوية بين البلدين. وأضافت أن الطاقة الاستيعابية للرحلات المباشرة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تجاوزت العام الماضي مستويات ما قبل الجائحة (2019)، وسجلت نمواً بنسبة 101%.

وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن الحملات الترويجية الموجهة للزوار من السوق الإماراتية تزداد عادة قبل المناسبات الوطنية والدينية، وتشمل عروضاً خاصة للإجازات القصيرة خلال عطلات الأعياد واليوم الوطني ورأس السنة، في حين يفضّل الإماراتيون الإقامات الطويلة خلال الصيف والعطلات المدرسية في مختلف المدن والوجهات في المملكة المتحدة.

وأفادت بأن 81% من السياح الإماراتيين (باستثناء البريطانيين المقيمين) قالوا إنهم «من المرجح جداً» أن يوصوا بزيارة بريطانيا، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 82%.

• %77 من الزوار الإماراتيين إلى المملكة المتحدة تراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً.