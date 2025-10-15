«الإمارات دبي الوطني» يُدرج سندات بمليار يوان صيني في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج سندات بقيمة مليار يوان صيني (ما يعادل 140 مليون دولار) صادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني، موضحة أنه تم إصدار السندات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص بالبنك، والبالغة قيمته 20 مليار دولار، وهي سندات بعائد سنوي قدره 2.40%، وتُستحق في عام 2028.

وأفادت البورصة في بيان، أن هذا الإصدار يمثّل خطوة مهمة تُعيد البنك إلى سوق «ديم سوم»، ما يتيح للمستثمرين العالميين الوصول إلى سندات مقومة بـ«الرينمينبي» خارج الأراضي الصينية الرئيسة، كما يُسهم هذا الإصدار في تنويع مصادر تمويل البنك، ويعكس ثقة المستثمرين بالسندات عالية الجودة، الصادرة عن المؤسسات المالية الإماراتية.

وبهذا الإدراج ترتفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة من قِبل بنك الإمارات دبي الوطني في «ناسداك دبي» إلى 5.4 مليارات دولار حالياً وموزعة على تسعة إصدارات، ما يُعزّز مكانة البنك الريادية بين المؤسسات المالية في الدولة من ناحية نشاط الإدراجات. كما يسلط الضوء على نمو الروابط بين دبي والأسواق الآسيوية، من خلال السندات المقومة بـ«الرينمينبي»، والتي تضطلع بدور متزايد في أسواق رأس المال العالمية.

واحتفالاً بالإدراج، قرع نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقال القاسم: «يسرنا إصدار سندات جديدة أخرى تستجيب للطلب النشط على السندات المقومة بـ(الرنمينبي) خارج الجزء القاريّ من الصين. ويؤكد هذا الإصدار الجديد تركيزنا الاستراتيجي على توفير قيمة مضافة لعملائنا، بدعم من التدفقات الرأسمالية الكبيرة إلى الدولة، ومجموعة منتجات جذابة تلبي تطلعاتهم وتفضيلاتهم».

من جهته، قال حامد علي: «يُبرز إدراج سندات (ديم سوم) المقومة بـ(الرينمينبي) من قِبل بنك الإمارات دبي الوطني الجاذبية المتنامية لـ(ناسداك دبي)، وقدرة المؤسسات الرائدة على تنويع مصادر التمويل عبر عملات وأسواق متعددة. وعلاوة على ذلك، يُعزّز هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق رأس المال وأدوات الدين، ويوسع نطاق الفرص المتاحة للمستثمرين الدوليين».