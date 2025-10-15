«تبريد» تستكمل إنجاز أكبر صفقتين في تاريخها

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) إنجاز صفقتين تحويليتين، تمثلان نقطة تحول مهمة في مسيرة الشركة، وتُعزّزان نموذج أعمالها القائم على الامتيازات طويلة الأجل.

وأفادت «تبريد» في بيان، إنها استكملت - بالشراكة مع شركة الاستثمار في البنى التحتية العالمية (سي في سي دي آي أف) - عملية الاستحواذ على شركة «بال كولينغ القابضة» من مجموعة «ملتيبلاي»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، استكملت «تبريد» أيضاً اتفاقية الامتياز مع «دبي القابضة للاستثمارات»، لتوفير خدمات تبريد المناطق لمشروع «نخلة جبل علي»، أحد أهم المشروعات التطويرية البارزة في دبي.

وتُعدّ هاتان الصفقتان إنجازاً مهماً في استراتيجية «تبريد» للنمو والتوسّع، إذ تُسهمان في تعزيز القدرة التشغيلية، وتوسيع محفظة الامتيازات طويلة الأجل، وتحقيق تدفقات مالية مستقرة ومستدامة.