«تعاونية الاتحاد»: افتتاح فرع «جميرا الدائرية» قبل نهاية أكتوبر

تستعد «تعاونية الاتحاد» لافتتاح فرعها الجديد في منطقة جميرا الدائرية (JVC) بدبي، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في المجمعات السكنية الحديثة، من خلال توفير تجربة تسوق متكاملة تلبي احتياجات سكان دبي وتطلعاتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«التعاونية»، محمد الهاشمي، إن «افتتاح فرع جميرا الدائرية سيكون قبل نهاية أكتوبر الجاري، ويأتي ضمن استراتيجية التوسع الذكي التي تعتمدها (التعاونية) لإيصال خدماتها لجميع المجتمعات السكنية في دبي»، مشيراً إلى أن الفرع الجديد سيكون الـ30 للتعاونية، وسيمثل أكثر من مجرد منفذ بيع، بل سيكون مركزاً مجتمعياً متكاملاً، تم تصميمه بعناية لتلبية احتياجات مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة في المنطقة.

وأضاف الهاشمي أن الفرع الجديد سيوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الشاملة بأسعار تنافسية وجودة عالية، مع مراعاة راحة وسهولة المتسوقين، بما يسهم في تعزيز تجربة التسوق التي تتبعها التعاونية. ولفت الهاشمي إلى أن فرع تعاونية الاتحاد في «جميرا الدائرية» يوجد في منطقة يسكنها العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة، مضيفاً أن التوسع في هذه المنطقة يعكس التزام «التعاونية» أن تكون أقرب إلى عملائها، مع الاستمرار في تنفيذ خطط تنموية مستدامة.