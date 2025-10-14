«دوبيزل» تعتزم طرح 30.34% من أسهمها للاكتتاب في سوق دبي

أعلنت مجموعة «دوبيزل» القابضة المتخصصة في مجال الأسواق الرقمية للإعلانات المبوبة، عزمها المضي في الطرح العام الأولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الطرح يمثل نحو 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، بما يعادل 1.25 مليار سهم.

ويتضمن الطرح بيع الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة، إضافة إلى الأسهم القائمة التي يملكها المساهمون الحاليون. ويتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية إنشاء سجل أوامر الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 23 أكتوبر 2025، على أن تنتهي في 29 من الشهر الجاري لكل من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع تسعير وتخصيص الاكتتاب للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوبيزل»، عمران علي خان: «يمثل الطرح العام الأولي مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة المجموعة، حيث نهدف من خلال توسيع قاعدة المساهمين لدينا إلى تسريع وتيرة النمو، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي ننشط فيها، وتحقيق قيمة مستدامة لمستخدمينا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا على حدٍّ سواء».

وسيكون «مورغان ستانلي» وبنك الإمارات دبي الوطني و«غولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» المنسقين العالميين المشتركين للطرح العام الأولي، بينما سيكون كل من بنك أبوظبي التجاري و«باركليز» والمجموعة المالية «هيرميس» القابضة المديرين المشتركين للاكتتاب.