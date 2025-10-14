شراكة لتمويل شركات التكنولوجيا سريعة النمو في دبي

أعلن مركز دبي المالي العالمي، وشركة «بارتنرز فور جروث» (بي إف جي)، المتخصصة في تقديم الحلول الائتمانية مقابل الأصول للشركات التقنية سريعة النمو، إبرام شراكة استراتيجية لضخ تمويلات نمو هيكلية، بهدف تمويل ودعم توسع الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا سريعة النمو في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر «دبي المالي العالمي» في بيان، أمس، أن هذا التعاون يجمع بين رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي، وخبرة «بي إف جي» وسجلها المتميز في المنطقة كواحدة من أبرز مؤسسات الاستثمار في الائتمان الخاص، مشيراً إلى أنه خلال أكثر من 20 عاماً، استثمرت الشركة ما يزيد على 2.1 مليار دولار في أكثر من 250 شركة حول العالم، لتؤكد قدرتها على تزويد رواد الأعمال برأسمال مرن يواكب طموحاتهم، ويدعم شركاتهم الابتكارية في محطات نموها المفصلية.

وتعكس هذه الشراكة التزام مركز دبي المالي العالمي بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال. كما تستند الشراكة إلى سجل شركة «بي إف جي» في دول مجلس التعاون الخليجي الممتد لخمس سنوات، حيث التزمت الشركة بدعم عدد من أبرز شركات التكنولوجيا في المنطقة، بما في ذلك «تابي» و«تروكر» و«بيزات»، و«سيارة» و«هسبي» و«سيلكهاوس».

وبموجب التفويض الجديد، ستوفر الشراكة تمويلات نمو هيكلية للشركات المتوافقة مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لعام 2030، وأهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في قطاعات متنوعة، تشمل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا العقارية، والتمويل الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تكنولوجيا الفضاء. وعلى الرغم من أن الأولوية ستُمنح للشركات سريعة النمو التي تتخذ من دبي ودول مجلس التعاون الخليجي مقراً لها، فإنه يمكن توجيه حصة من رأس المال لدعم شركات عالمية قادرة على إثراء المنظومة الإقليمية، من خلال تقنياتها المتقدمة أو خبراتها أو ريادتها القطاعية.

وتتولى «بي إف جي» كامل صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن هذه الشراكة، بما يضمن سرعة التنفيذ والانسجام الاستراتيجي مع احتياجات رواد الأعمال الطموحين في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تتمثّل مهمتنا في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، وتعزيز المنظومة المحلية لرأس المال الاستثماري، وتمكين الجيل المقبل من الشركات الناشئة سريعة النمو في مجالات التكنولوجيا والابتكار». وأضاف: «يجسد تعاوننا مع شركة (بي إف جي) رؤيتنا المشتركة، وإيماننا بأهمية توفير تمويلات النمو لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الواعدة داخل المنطقة وخارجها. ومن خلال هذه الشراكة، نعمل على تنويع أدوات التمويل المتاحة لرواد الأعمال والمستثمرين، وتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بارتنرز فور جروث»، آندرو كان: «يشكل تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي محطة فارقة في مسيرتنا بالمنطقة، تتيح لنا دعم الشركات التي تُشكّل مستقبل الاقتصاد. ومن خلال هذه الشراكة، نحظى بمنصة قوية لمواصلة توفير حلول تمويلية مرنة لمساندة الشركات الجاهزة على الانطلاق نحو العالمية من دبي».