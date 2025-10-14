مشروعات لتعزيز مكانة الإمارات في المالية الإسلامية

ترأس محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، الاجتماع الأول للجنة تطوير المالية الإسلامية وصناعة الحلال، الذي تمت خلاله مناقشة واعتماد نظام عمل اللجنة وآليات تنفيذ مهامها، وخطط تنفيذ الاستراتيجية لعامي 2025-2026، إضافة إلى استعراض المشروعات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والعمل الخيري الإسلامي المستدام. واعتمدت اللجنة خطط تنفيذ المبادرات والمشروعات المحددة في استراتيجيتها، فضلاً عن اعتماد إنشاء لجان فرعية تعمل على تعزيز عمل اللجنة، من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، والمؤسسات والشركات المعنية في القطاع الخاص.