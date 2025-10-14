%55 من مباني «تيكوم» المكتبية تحصل على شهادة «LEED»

أعلنت مجموعة «تيكوم» حصول 55% من المساحات القابلة للتأجير ضمن محفظتها للأصول التجارية على شهادة المباني الخضراء (LEED) المعتمدة من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، بعد نيلها 12 شهادة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025.

ويعكس هذا الإنجاز التزام المجموعة بتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث ارتفع إجمالي عدد مبانيها الحاصلة على الشهادة إلى 55 مبنى.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن الشهادات الجديدة شملت عدداً من المباني المخصصة للمكاتب في مدن أعمالها، منها ستة مبانٍ في مدينة دبي للإنترنت، ومبانٍ في مدينة دبي للإعلام وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

وقالت النائب التنفيذي للرئيس للتخطيط الاستراتيجي والتسويق في مجموعة «تيكوم»، هيف زمزم، إن الاستدامة تُشكّل محوراً رئيساً في تصميم بيئات عمل مبتكرة وصديقة للبيئة، تسهم في نمو القطاعات الحيوية كالتكنولوجيا والإعلام والتصميم.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس للشؤون الهندسية في المجموعة، عبدالله بهروزيان، إن الاستثمار في رفع كفاءة المعايير البيئية يعزز الكفاءة التشغيلية، ويدعم الابتكار الهندسي لتحقيق النمو المستدام.

وتُمنح شهادة المباني الخضراء (LEED) للمباني التي تستوفي معايير نظام التقييم المعتمدة لدى المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، والذي يُقيّم أداء المباني من حيث التزامها بالمتطلبات الأساسية، والاعتمادات المرتبطة بالكربون والطاقة والمياه، والنفايات والنقل والمواد والصحة وجودة البيئة الداخلية.