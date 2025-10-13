ترحيب عالمي بخطط «أدنوك» للنمو

نجح أول مجلس للمستثمرين نظمته «أدنوك» في أبوظبي، في استقطاب أكثر من 500 مستثمر ومحلل مالي عالمي، في خطوة تُمثّل مرحلة جديدة في جهود النمو الطموحة للمجموعة وشركاتها المدرجة.

وسلّط الحدث الضوء على خطط «أدنوك» للنمو وقوة شركاتها الست المُدرجة والتزامها بتطبيق أفضل نظم الحوكمة، وأعلى معايير الانضباط المالي والشفافية، وتميزها بالموثوقية، وهو ما أسهم في رفع عدد من أبرز البنوك العالمية لتقييماتها المستهدفة لأسهم هذه الشركات.

وأكّد محللون من بنوك عالمية مهمة أن «مجلس أدنوك للمستثمرين» سلّط الضوء على نهج شركات «أدنوك» المُدرجة الذي يتميّز بالشفافية والانضباط المالي والتركيز على خلق قيمة طويلة الأمد، مشيدين بالدور المهم لـ«أدنوك» في تعزيز ثقة المستثمرين بأسواق رأس المال في دولة الإمارات.