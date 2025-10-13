«كهرباء دبي» تحصد جائزتين في الاستدامة

حصد مركز الاستدامة والابتكار، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين من جوائز الاستدامة لعام 2025 التي تقدمها مجموعة «بيزنس إنتليجنس -Business Intelligence»، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن فئتي «أفضل خدمة في مجال الاستدامة في العام» و«أفضل فريق استدامة». وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تعزز هذه الجوائز العالمية المرموقة تميز مركز الاستدامة والابتكار، وتؤكد ريادته في تحفيز ابتكارات الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي والتعاون في مجال الاستدامة، وتسريع انتقال الطاقة، ودفع الاستثمارات التي من شأنها ضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للجميع».