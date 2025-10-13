المنظمة العالمية للمناطق الحرة تختتم مؤتمرها في «هاينان»

اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أعمال مؤتمرها الدولي السنوي الـ11 الذي استضافته مقاطعة «هاينان» الصينية على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 1200 مشارك من 70 دولة، إلى جانب 16 وفداً وزارياً رفيع المستوى وممثلين عن منظمات اقتصادية وتجارية دولية.

وشهد المؤتمر انعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي صادقت خلاله على مجموعة من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير آلية عمل المنظمة وتعزيز شبكتها العالمية من المناطق الحرة، إلى جانب إعادة انتخاب مجلس إدارتها لفترة جديدة.

كما تخلل اليوم الختامي إطلاق المنتدى الدولي الأول لتطوير مناطق التجارة الحرة الشاملة في الصين، والذي سلط الضوء على التجربة الصينية في الانفتاح الاقتصادي، ودور المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وأكد رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، أن «المؤتمر شكّل محطة مفصلية في مسيرة المنظمة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال المناطق الحرة، بما يعزز دورها كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة».