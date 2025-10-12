«أراضي دبي» تكشف عن جيل جديد من حلولها الرقمية في «جيتكس»

تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في «جيتكس غلوبال 2025» لتؤكد مكانتها في قيادة التحول الذكي للقطاع العقاري، وريادتها في تمكين الاستثمار وتنظيم السوق العقارية وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين، من خلال استعراض جيل جديد من الحلول الرقمية والشراكات العالمية التي تعزز كفاءة الخدمات، وشفافية السوق، ومكانة دبي كمركز عالمي ووجهة أولى للاستثمار العقاري المستدام.

ومنذ انطلاقتها المبكرة في رحلة الرقمنة، ووصولاً إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، رسّخت «أراضي دبي» نهجاً حكومياً متقدماً يستشرف المستقبل ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة ذكية متكاملة.

وخلال مشاركتها في نسخة هذا العام من الحدث، تكشف «أراضي دبي» عن جيل جديد من حلولها الرقمية التي تعزز التكامل الحكومي، وتُحقق مستويات غير مسبوقة من الشفافية وسهولة الخدمة في السوق العقارية، إلى جانب الإعلان عن شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العقارية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع. واستلهاماً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث قال سموه: «تنمو التكنولوجيا بتسارع، وتنمو معها دبي بنفس التسارع، لأننا راهنّا منذ البداية على مواكبة الطفرات التقنية في العالم»، تمضي الدائرة بخطى واثقة على هذا النهج نحو المستقبل، مستهدفةً تعزيز ثقة المستثمرين، واستقطاب رؤوس أموال جديدة، وتقديم تجربة عقارية رقمية متكاملة تدعم استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وتأتي مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي في «جيتكس غلوبال 2025» لتعكس استمرارية حضورها النوعي كإحدى أبرز الجهات الحكومية تأثيراً في الدورات السابقة للمعرض. وقد أسهمت مجموعة من المشاريع المتكاملة في تحقيق هذا التقدّم، من بينها نظام «مُلاك» الرائد عالمياً في حوكمة الملكية المشتركة، ومنصة «التصرفات اللحظية» التي توفر بيانات فورية لحركة السوق العقارية، إلى جانب تطبيق «دبي ريست» الذي قدّم مفهوماً جديداً للتعامل الذكي مع الخدمات العقارية، وخدمة «التقييم الذكي» التي تتيح تقديراً فورياً للعقارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ومنظومة «حوكمة الإعلانات العقارية بالذكاء الاصطناعي» التي رفعت مستوى مصداقية السوق.