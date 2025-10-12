%15 نمواً في الربح التشغيلي لفنادق دبي خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات لشركة «هوتستاتس» العالمية، المتخصصة في تحليل البيانات المالية والتشغيلية للفنادق، أن مؤشر إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة للسوق الفندقية في دبي سجل نمواً بنسبة 15% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات سجل متوسط العائد على الغرفة المتاحة بدوره نمواً بنسبة 6%، ليصل إلى 117 دولاراً (نحو 429 درهماً)، فيما بلغ مؤشر الإشغال الفندقي في دبي نحو 76%، لافتة إلى أن السوق الفندقية في الإمارة سجلت نمواً بمعدلات متباينة في مختلف مؤشرات الأداء.

ويركز مؤشر إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متاحة على الكفاءة التشغيلية للفندق، حيث يقيس الربح لكل غرفة متاحة بعد خصم كلفة التشغيل المباشرة والنفقات كالرواتب والمرافق. ويُعد صافي الربح هو «الخلاصة» النهائية، ويُظهر إجمالي الربح المتبقي بعد خصم جميع النفقات، بما في ذلك الفوائد والضرائب والبنود غير التشغيلية الأخرى، من إجمالي الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي: «نشهد زيادة متواصلة في أعداد السياح إلى دبي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء الفنادق»، مشيراً إلى أنه «مع تزايد المعارض والمؤتمرات العالمية التي تستضيفها الإمارة، إلى جانب سياحة الترفيه التي تشهد طلباً عالياً على مدار العام أصبحنا نلحظ تدفقاً سياحياً أكبر من مختلف الأسواق التقليدية والجديدة، ما أدى إلى رفع معدلات الإشغال وتحسين العوائد التشغيلية بشكل لافت». وأضاف عبدالهادي، أن «دبي تجني ثمار نجاحها في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية متكاملة، إذ تجمع بين السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، حيث يسجل الطلب على الإقامات الفندقية نمواً قوياً»، مشيراً إلى أن «الأداء القوي الذي حققته الفنادق في دبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الإمارة على استقطاب سياح يقضون فترات أطول، ويُظهرون مستويات إنفاق مرتفعة، فمتوسط عدد الليالي الفندقية للسائح في دبي ارتفع بشكل ملحوظ، وهو ما يعني أن يمددوا فترات إقاماتهم، سواء من خلال الفعاليات العالمية أو التجارب الترفيهية والتسوق أو حتى فرص الأعمال».

ولفت إلى أن السوق الفندقية في الإمارة مقبلة على موسم نشط خلال الفترة الحالية، ونتوقع أن تواصل الفنادق في الإمارة تسجيل معدلات نمو مقارنة بمستويات العام الماضي، ما يعزز مكانتها وجهة سياحية بارزة على الصعيد العالمي.

ونجحت دبي في استقطاب 11.17 مليون سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقابل 10.62 ملايين سائح في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو نسبته نحو 5%، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

في السياق نفسه، أكد المدير التنفيذي لفندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»، هيثم عمر، أن «السوق الفندقية في دبي تواصل تسجيل معدلات أداء قوية»، لافتاً إلى أن العائدات شهدت نمواً ملحوظاً في ما تتفاوت مؤشرات الربحية بين منشأة وأخرى، وفقاً لمعدلات الطلب ومتوسط سعر الغرفة.

ولفت عمر إلى أن مؤشرات الإشغال الفندقي تشهد نمواً حالياً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، موضحاً أنه في الأيام الأولى لشهر أكتوبر الجاري حقق الفندق إشغالاً بلغ 100% في ظل الطلب القوي على سياحة الأعمال والمؤتمرات معاً، مشيراً إلى أن «الطلب على الإقامات الفندقية في دبي يصل إلى مستويات قياسية خلال الربع الأخير من العام الجاري».