غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق «دليل دبي للشركات الناشئة»

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي «دليل دبي للشركات الناشئة»، بهدف توفير خريطة طريق شاملة لتمكين روّاد الأعمال من تأسيس شركاتهم الرقمية، وتوسيع أعمالها بالاستفادة من منظومة الأعمال المتطورة في دبي.

ويوفر الدليل إرشادات متكاملة حول بيئة ريادة الأعمال في دبي، مع معلومات معمقة حول الإجراءات الرئيسة لتأسيس الشركات المتخصصة في القطاعات الرقمية، بما في ذلك المتطلبات القانونية، وخيارات الترخيص، وقنوات التمويل المتاحة، إضافة إلى لوائح بالجهات المعنية بتمكين الشركات الرقمية الناشئة، إلى جانب دليل للمسرعات وحاضنات الأعمال ومختبرات تجربة التقنيات والمناطق الحرة.

ويتضمن «دليل الشركات الناشئة في دبي» الإجراءات المطلوبة والخيارات المتاحة لتأسيس الشركات في 12 قطاعاً رئيساً من قطاعات الاقتصاد الرقمي، ويوضح المناطق الحرة المتخصصة ومسرّعات الأعمال والتنظيمات ذات الصلة بكل قطاع.

وتشمل هذه القطاعات، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأصول الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية، والميتافيرس والويب 3، وتكنولوجيا العقارات «بروبتيك»، والبرمجيات كخدمة، ما يعكس تنوّع الفرص المتاحة في دبي للمبتكرين ورواد الأعمال عبر مختلف القطاعات الرقمية.

ويتكامل إطلاق الدليل مع افتتاح «مقر رواد أعمال دبي» أخيراً، الذي يُشكل إضافة نوعية لمنظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الإمارة، ويُعد أول منصة من نوعها تدمج بين التواجد الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، لجمع روّاد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد.

وصمّم الدليل لمساعدة الروّاد والمبتكرين على فهم مشهد الأعمال المتطور في دبي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة، والاستفادة من ميزات دبي التنافسية بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال.

ويوفر الدليل نصائح عملية مفصلة، وموارد رقمية، وتوصيات للحصول على دعم مخصص، ما يمكّن رواد الأعمال من بدء أو توسيع مشاريعهم في الإمارة.

يأتي إطلاق التقرير قبيل انطلاق فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، اليوم وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.