سحوبات ومسابقات في منصة «ديوا» بـ «جيتكس»         

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي لزوار منصتها في الدورة الـ45 من معرض «جيتكس غلوبال» 2025 فرصة للفوز بجوائز قيّمة. وتشهد منصة الهيئة رقم A40 في القاعة H18 في مركز دبي التجاري العالمي باقة من السحوبات والأنشطة التفاعلية والتوعوية المتنوعة، إلى جانب إبراز مشاريع وحلول «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة، ومشاريع الشركات التابعة للهيئة التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)». وتقدم الهيئة جوائز فورية لزوار منصتها الذين يشاركون في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة بإجمالي 30 فائزاً. وتتيح الهيئة كذلك لمتعامليها الفوز بقسائم شرائية سيتم تقديمها إلى 40 فائزاً من خلال الدخول في سحب جيتكس السنوي.